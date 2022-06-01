Друг Левандовского: Роберт не заслужил такого отношения руководства «Баварии»

Томаш Зависляк — друг и пиарщик нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, раскритиковал руководство мюнхенского клуба за нежелание отпустить польского форварда. Ранее 33-летний нападающий открыто заявил о своём желании покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.
«Если вы посмотрите на поведение «Баварии» в последние месяцы, то поймёте, что Левандовски, определённо, не входит в их планы на будущее. Очень жаль, что никто из руководства клуба не захотел провести честный, открытый разговор. Роберт не заслужил такого отношения руководства «Баварии». Поэтому клуб потерял его как человека», — приводит слова Зависляка Sky Sport Germany.
В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 1 июня 2022
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