Друг Левандовского: Роберт не заслужил такого отношения руководства «Баварии»

Томаш Зависляк — друг и пиарщик нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, раскритиковал руководство мюнхенского клуба за нежелание отпустить польского форварда. Ранее 33-летний нападающий открыто заявил о своём желании покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

«Если вы посмотрите на поведение «Баварии» в последние месяцы, то поймёте, что Левандовски, определённо, не входит в их планы на будущее. Очень жаль, что никто из руководства клуба не захотел провести честный, открытый разговор. Роберт не заслужил такого отношения руководства «Баварии». Поэтому клуб потерял его как человека», — приводит слова Зависляка Sky Sport Germany.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.