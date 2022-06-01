Вейналдум может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно
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Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, 31-летний футболист обеспокоен тем, что он не был вызван в сборную Нидерландов. Вейналдум связывает это с тем, что он провёл неудачный сезон в стане парижского клуба. Нидерландский футболист опасается, что может пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре, и поэтому задумывается о переходе в другой клуб.
Сообщается, что Вейналдум хочет узнать, кто станет следующим тренером «ПСЖ», после чего принять решение о своём будущем.
В завершившемся сезоне Жоржиньо Вейналдум провёл за «ПСЖ» 31 матч во французской Лиге 1, забил один гол и сделал три результативные передачи.
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