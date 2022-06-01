Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо»

Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин, который в этом сезоне защищал цвета дрезденского «Динамо», покинул немецкий клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо» из Дрездена.
Антон Митрюшкин перешёл в дрезденское «Динамо» из другого немецкого клуба — дюссельдорфской «Фортуны». 26-летний российский голкипер в завершившемся сезоне сыграл за «Динамо» из Дрездена пять матчей.
Дрезденское «Динамо» вылетело из второй Бундеслиги по итогам завершившегося сезона, уступив в стыковых матчах «Кайзерслаутерну».
Ранее Антон Митрюшкин также выступал за швейцарский «Сьон». Голкипер в составе сборной России стал победителем юношеского чемпионата Европы в 2013 году. С 2009 по 2015 год Антон Митрюшкин находился в системе московского «Спартака».
- 1 июня 2022
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