«Кабанчик-дельфин-мамонтёнок». Соболев опубликовал фотографию с сыном и Джикией
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал фотографию с финала Кубка России, где он запечатлён вместе со своим сыном и одноклубником Георгием Джикией.
«Кабанчик-дельфин-мамонтёнок», — подписал фотографию в своём телеграм-канале футболист.
Напомним, в финале Кубка России «Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:1) и выиграл этот трофей впервые с 2003 года. Соболев забил первый мяч в матче.
25-летний Соболев в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Соглашение нападающего со «Спартаком» действует до 2026 года.
Самуэль Жиго и Александр Мирзоян празднуют победу московского «Спартака» в Кубке России. Видеоролик:
Комментарии
- 1 июня 2022
-
15:33
-
15:25
-
15:15
-
15:14
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:58
-
14:53
-
14:49
-
14:42
-
14:33
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:09
-
14:08
-
14:07
-
14:04
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
13:16
-
13:15
-
13:14
-
13:11
-
13:03
-
12:58
-
12:57
-
12:48
-
12:45
-
12:42
Партнерский контент