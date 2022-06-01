«Кабанчик-дельфин-мамонтёнок». Соболев опубликовал фотографию с сыном и Джикией

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал фотографию с финала Кубка России, где он запечатлён вместе со своим сыном и одноклубником Георгием Джикией.

«Кабанчик-дельфин-мамонтёнок», — подписал фотографию в своём телеграм-канале футболист.

Напомним, в финале Кубка России «Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:1) и выиграл этот трофей впервые с 2003 года. Соболев забил первый мяч в матче.

25-летний Соболев в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Соглашение нападающего со «Спартаком» действует до 2026 года.

Самуэль Жиго и Александр Мирзоян празднуют победу московского «Спартака» в Кубке России. Видеоролик: