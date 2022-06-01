Источник: Садио Мане подписал 3-летний контракт с «Баварией»
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане согласовал трёхлетний контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает журналист Дэйв Оскоп в «Твиттере».
По сведениям источника, в подписании 30-летнего сенегальского футболиста также были заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона». Сообщается, что вчера, 31 мая, «Ливерпуль» и «Бавария» начали переговоры и должны согласовать стоимость перехода.
Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор сенегальский нападающий в 269 матчах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.
Кто из футболистов создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видеоролик:
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