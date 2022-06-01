«Интересно, кто его пригласил». Талалаев — о возможном переходе Кротова в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию, согласно которой нападающий Вячеслав Кротов склоняется к переходу в клуб из Грозного.

В одной из соцсетей канал, посвящённый «Ахмату», написал следующее: «Вячеслав Кротов получил предложение от «Нижнего Новгорода» и «Ахмата» и склоняется к варианту с последним».

Талалаев пришёл в комментарии и отреагировал на новость: «Интересно, кто его пригласил?!)».

Вчера, 31 мая, 29-летний Вячеслав Кротов покинул «Уфу». Нападающий стал футболистом башкирской команды в 2015 году, перейдя из «Спартака». В 167 матчах за команду форвард забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видеоролик: