«Интересно, кто его пригласил». Талалаев — о возможном переходе Кротова в «Ахмат»
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию, согласно которой нападающий Вячеслав Кротов склоняется к переходу в клуб из Грозного.
В одной из соцсетей канал, посвящённый «Ахмату», написал следующее: «Вячеслав Кротов получил предложение от «Нижнего Новгорода» и «Ахмата» и склоняется к варианту с последним».
Талалаев пришёл в комментарии и отреагировал на новость: «Интересно, кто его пригласил?!)».
Вчера, 31 мая, 29-летний Вячеслав Кротов покинул «Уфу». Нападающий стал футболистом башкирской команды в 2015 году, перейдя из «Спартака». В 167 матчах за команду форвард забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.
Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видеоролик:
Новость по теме«Уфа» объявила об уходе Кротова. Он играл за команду с 2015 года
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