FA предъявила обвинения Ришарлисону за бросок файера на трибуны во время матча с «Челси»

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения 25-летнему нападающему «Эвертона» Ришарлисону в ненадлежащем поведении во время матча 35-го тура чемпионата Англии сезона-2021/2022 с лондонским «Челси» (1:0), сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, во время празднования гола бразильский футболист поднял выброшенный с трибун зажжённый файер и бросил его обратно.



«Ришарлисону де Андраде было предъявлено обвинение в нарушении правила FA E3 после матча английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Челси», который прошёл 1 мая 2022 года. Утверждается, что поведение форварда на 46-й минуте матча было ненадлежащим. Он должен дать ответ до среды, 8 июня 2022 года», — говорится в заявлении FA.