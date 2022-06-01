Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми: если Бастони уйдёт — моё сердце разорвётся

Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми: если Бастони уйдёт — моё сердце разорвётся
Комментарии

Чемпион мира 1982 года и легенда «Интера» Джузеппе Бергоми раскритиковал потенциальный уход из миланского клуба защитника Алессандро Бастони.

«Итальянцы последние, кто должен покидать клуб. Такие игроки как Николо Барелла и Алессандро Бастони попросту привязаны к клубу. Если Алессандро уйдёт — моё сердце разорвётся. Я рассуждаю как болельщик, надеюсь, руководство знает что делает.

Тем более что «Интер» уже потерял Ивана Перишича. Ведь Робин Госенс, который его заменит, игрок другого типа. Он выполняет больше защитных действий», — приводит слова Бергоми Sky Sport Italia.

Контракт 23-летнего Алессандро Бастони с «нерадзурри» истекает в июне 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Тоттенхэма».

Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022