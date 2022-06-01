«Астон Вилла» в скором времени выкупит вратаря Ольсена у «Ромы»

Шведский вратарь «Астон Виллы» Робин Ольсен, права на которого принадлежат римской «Роме», в скором времени станет игроком бирмингемского клуба на постоянной основе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Астон Вилла» активирует пункт выкупа игрока за € 3,5 млн.

«Астон Вилла» арендовала Робина Ольсена у «Ромы» в январе 2022 года. За полгода в бирмингемском клубе вратарь сыграл один матч, в котором пропустил три гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего шведского вратаря в € 2 млн. Ранее Робин Ольсен выступал за «Мальмё», «ПАОК», «Копенгаген», «Кальяри», «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед». Робин Ольсен провёл за сборную Швеции 56 матчей.