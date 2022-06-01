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Тренер сборной Германии — о матче с Италией в Лиге наций: играем с сильнейшей командой

Тренер сборной Германии — о матче с Италией в Лиге наций: играем с сильнейшей командой
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящих матчей группового этапа Лиги наций УЕФА с Италией и Англией.

«Мы равняемся на лучших. Наши соперники на последнем чемпионате Европы играли между собой в финале. В первом матче мы встречаемся с Италией — то есть играем с сильнейшей командой. Но это не всё. Данный турнир важен и для каждого отдельного игрока, и для всей сборной. С нетерпением ждём его начала и будем действовать в привычном ключе — посмотрим, чего мы сможем добиться в этом конкретном матче, не забывая про общий прогресс и достижение конечных целей.

Любой турнир особенный. В любом есть свои плюсы и минусы. В товарищеских встречах есть возможность попробовать что-то новое, а матчи Лиги наций незадолго до чемпионата мира — это именно то, что нужно. Мы сможем показать, как далеко мы зашли в своём развитии и достигли ли нужных стандартов. А также поймём, в каком направлении нужно будет работать с сентября по ноябрь», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

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