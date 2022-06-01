Daily Mail: Юрген Клопп хочет подписать на замену Мане нападающего «Уотфорда»
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Нападающий «Уотфорда» Жуан Педро может стать заменой для форварда Садио Мане в «Ливерпуле». Об этом сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично рассматривает 20-летнего бразильского футболиста в качестве возможной замены для Мане, который, по сообщениям, уже согласовал трёхлетний контракт с мюнхенской «Баварией». Сторонам осталось лишь согласовать стоимость перехода.
Педро стал футболистом «Уотфорда» в январе 2020 года. С тех пор нападающий в 74 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Педро и «Уотфордом» истекает летом 2025 года.
Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в АПЛ. Видео:
Новость по темеИсточник: Садио Мане подписал 3-летний контракт с «Баварией»
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