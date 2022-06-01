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Тренер Уэльса: было бы безумством поставить под угрозу лучших игроков в матче с Польшей

Тренер Уэльса: было бы безумством поставить под угрозу лучших игроков в матче с Польшей
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж сообщил, что не будет задействовать важных игроков команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Польшей.

«Мы рискуем, но можем получить награду. Самая важная игра, которая нам предстоит, — это финал отбора чемпионата мира в воскресенье. И это ни в коем случае не неуважение к Польше. Мы проявим к команде огромное уважение, но мы были бы безумцами, если бы поставили под угрозу лучших игроков. Я не отвечаю прямо, но вы понимаете, к чему я клоню», — приводит слова Пейджа пресс-служба УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Польша — Уэльс состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве (Польша). Начало встречи — в 19:00 мск.

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