Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ренн» готов продать ведущего защитника клуба за € 40 млн

«Ренн» готов продать ведущего защитника клуба за € 40 млн
Комментарии

«Ренн» расстанется с ведущим защитником клуба Наифом Агером не менее чем за € 40 млн. Об этом сообщает Get French Football News.

Ранее появлялась информация о том, что в марокканском центральном защитнике заинтересован «Вест Хэм». Отмечается, что переговоры о переходе 26-летнего защитника находятся на продвинутой стадии и игрок стремится пополнить состав английского клуба.

Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в прошедшем сезоне. Он провёл 80 матчей за «Ренн» с момента перехода в команду из «Дижона» в 2020 году за € 4 млн.

В минувшем сезоне марокканский защитник провёл за «Ренн» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в € 12 млн.

Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022