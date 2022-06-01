«Ренн» готов продать ведущего защитника клуба за € 40 млн

«Ренн» расстанется с ведущим защитником клуба Наифом Агером не менее чем за € 40 млн. Об этом сообщает Get French Football News.

Ранее появлялась информация о том, что в марокканском центральном защитнике заинтересован «Вест Хэм». Отмечается, что переговоры о переходе 26-летнего защитника находятся на продвинутой стадии и игрок стремится пополнить состав английского клуба.

Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в прошедшем сезоне. Он провёл 80 матчей за «Ренн» с момента перехода в команду из «Дижона» в 2020 году за € 4 млн.

В минувшем сезоне марокканский защитник провёл за «Ренн» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в € 12 млн.