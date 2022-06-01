«Ренн» готов продать ведущего защитника клуба за € 40 млн

«Ренн» расстанется с ведущим защитником клуба Наифом Агером не менее чем за € 40 млн. Об этом сообщает Get French Football News.
Ранее появлялась информация о том, что в марокканском центральном защитнике заинтересован «Вест Хэм». Отмечается, что переговоры о переходе 26-летнего защитника находятся на продвинутой стадии и игрок стремится пополнить состав английского клуба.
Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в прошедшем сезоне. Он провёл 80 матчей за «Ренн» с момента перехода в команду из «Дижона» в 2020 году за € 4 млн.
В минувшем сезоне марокканский защитник провёл за «Ренн» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в € 12 млн.
- 1 июня 2022
-
17:19
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:27
-
16:23
-
16:10
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:51
-
15:33
-
15:25
-
15:15
-
15:14
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:58
-
14:53
-
14:49
-
14:42
-
14:33
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:09
-
14:08
-
14:07
-
14:04
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:32
-
13:23