«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в финале Кубка

Сегодня, 1 июня, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение оштрафовать московский «Спартак» за неподобающее поведение команды во время финального матча Кубка России сезона-2021/2022 с «Динамо».

«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (6 предупреждений в матче у одной команды) – оштрафовать ФК «Спартак» (Москва) на 100 000 рублей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» прошёл 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.

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