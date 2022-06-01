«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в финале Кубка

Сегодня, 1 июня, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение оштрафовать московский «Спартак» за неподобающее поведение команды во время финального матча Кубка России сезона-2021/2022 с «Динамо».
«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (6 предупреждений в матче у одной команды) – оштрафовать ФК «Спартак» (Москва) на 100 000 рублей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.
Напомним, финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» прошёл 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.
Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли:
- 1 июня 2022
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