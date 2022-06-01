Шотландия — Украина: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 21:45
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Сегодня, 1 июня, состоится матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча пройдёт в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Игра начнётся в 21:45 по мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня. Изначально матч был запланирован на 24 марта, однако его пришлось перенести из-за начала военной спецоперации на территории Украины.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.
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