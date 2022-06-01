Италия — Аргентина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 1 июня, состоится матч «Финалиссима». В нём встретятся национальные команды Италии и Аргентины. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Противостояние начнётся в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.