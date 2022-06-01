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Okko эксклюзивно покажет финальные матчи Сегунды

Okko эксклюзивно покажет финальные матчи Сегунды
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Okko эксклюзивно покажет финальные матчи второго дивизиона Испании по футболу, в которых будет разыграна путёвка в Ла Лигу. Обладатели подписок Okko Спорт смогут смотреть игры без дополнительной платы.

Okko начнёт транслировать матчи плей-офф Сегунды с полуфинала 1 июня, в котором «Тенерифе» встретится с «Лас-Пальмас». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. За расписанием можно следить в социальных сетях «Okko Спорт».

Сегунда, вторая по значимости лига Испании, увеличит объёмы эксклюзивных футбольных трансляций в Okko, дополнив чемпионат Испании, Кубок Италии и Лигу наций УЕФА.

«Okko формирует продуктовое предложение таким образом, чтобы пользователи могли смотреть яркие спортивные турниры круглый год. Имея в своём ростере чемпионат Испании и Кубок Италии, мы постоянно расширяем список трансляций. Так, в июне мы порадуем ценителей футбола финальными матчами Сегунды и покажем Лигу наций УЕФА», — сказал генеральный директор Okko Олег Манжа.

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