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Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака»
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов объявил об уходе из московского клуба.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Взять Кубок России в год столетия — это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось. Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле.

Я ухожу из «Спартака» с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это невероятный опыт, и я здесь многому научился. Я благодарен всем талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок, с которыми проходили через сложности. Это был фантастический путь. Мне будет вас всех не хватать.

Эти 10 лет — навсегда в моей карьере. «Спартак» — навсегда в моей памяти. Всем болельщикам — хорошо погулять и отпраздновать завоевание Кубка. Сейчас Москва точно красно-белая!» — написал Кутепов в соцсетях.

Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Ранее сообщалось о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком». Его соглашение с командой истекает по окончании нынешнего сезона.

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