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«Уже все забыли». Мостовой — об уходе Понсе из «Спартака»

«Уже все забыли». Мостовой — об уходе Понсе из «Спартака»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выкуп нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе испанским «Эльче».

«Стоило ли «Спартаку» пытаться вернуть Понсе? Нет. Про Понсе уже все забыли. После победы в Кубке точно никто не вспомнит. Он иностранец, так что всё нормально. Проиграли бы Кубок — сейчас и Понсе, и Ларссона вспомнили бы. А так, уже про 10-е место даже никто не вспоминает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры. В Ла Лиге Эсекьель в 13 матчах отметился одним голом. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.

Игроки «Спартака» прервали пресс-конференцию:

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