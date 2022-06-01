«Уже все забыли». Мостовой — об уходе Понсе из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выкуп нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе испанским «Эльче».

«Стоило ли «Спартаку» пытаться вернуть Понсе? Нет. Про Понсе уже все забыли. После победы в Кубке точно никто не вспомнит. Он иностранец, так что всё нормально. Проиграли бы Кубок — сейчас и Понсе, и Ларссона вспомнили бы. А так, уже про 10-е место даже никто не вспоминает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры. В Ла Лиге Эсекьель в 13 матчах отметился одним голом. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.

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