В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Глушакову

Генеральный директор «Рубин» Олег Яровинский отреагировал на информацию об интересе казанцев к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.
«Нет, клуб не будет пытаться подписывать Глушакова. Информация, что он уходит из «Химок», — не подтверждена. Не хотел бы ничего комментировать. «Химки» — такие же наши коллеги. Может, им всё это как-то может повредить. Поэтому я не могу вам сейчас ничего сказать: ни да, ни нет», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Глушаков выступал за «Локомотив», «Ахмат» и «Спартак». В составе красно-белых футболист играл с 2013 по 2019 год. В 173 матчах за «Спартак» полузащитник забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Ранее телеграм-канал Anario сообщал об интересе «Рубина» к Глушакову.
- 1 июня 2022
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