Стала известна заявка Украины на матч отбора на чемпионат мира с Шотландией
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков огласил заявку национальной команды на матч полуфинала отбора на чемпионат мира с Шотландией.
Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;
Защитники: Эдуард Соболь, Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Николай Матвиенко;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Александр Караваев;
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.
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