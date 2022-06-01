Стала известна заявка Украины на матч отбора на чемпионат мира с Шотландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков огласил заявку национальной команды на матч полуфинала отбора на чемпионат мира с Шотландией.

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;



Защитники: Эдуард Соболь, Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Николай Матвиенко;



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Александр Караваев;



Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.