«Кутепов не играет и с большой зарплатой». Баженов — об уходе защитника из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал уход защитника красно-белых Ильи Кутепова из клуба.
«После чемпионата мира в 2018 году Кутепов толком не играл. Да, были отрезки, когда выходил на поле. Здесь, как и в случае с Понсе, всё логично. Человек не играет и с большой зарплатой… Дело даже не в зарплате. Илья опытный игрок, который должен играть в основе или в какой-то другой команде. Логичное решение. Правда, я думал, что это произойдёт раньше. Желаю удачи Илье. Надеюсь, в будущем обойдётся без травм», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры. В Ла Лиге Эсекьель в 13 матчах отметился одним голом. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.
- 1 июня 2022
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