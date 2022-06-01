«Рубин» с доходом в 1,2 млрд рублей стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году

Казанский «Рубин» в 2021 году зафиксировал самую большую прибыль из всех команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов за 2021 год.



Отмечается, что чистая прибыль «Рубина» за 2021 год до вычета налогов составила почти 1,2 млрд рублей. На втором месте по прибыльности московское «Динамо», у бело-голубых профицит – около 158 млн рублей. Третий – тульский «Арсенал», у него около 136 млн доходов.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.

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