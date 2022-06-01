ЦСКА выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Беркетова

Пресс-служба ЦСКА выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока армейцев Александра Беркетова.

«Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале армейцев.

Ранее о смерти футболиста в своём телеграм-канале сообщил журналист Илья Казаков.

В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркутов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».



По истечении карьеры игрока стал тренером. Работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и в других клубах.