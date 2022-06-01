«Локомотив» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2021-м. Клуб в минусе на 2,3 млрд рублей
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Московский «Локомотив» в 2021 году зафиксировал самый большой убыток из всех команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов за 2021 год.
Отмечается, что чистый убыток «Локомотива» до уплаты налогов составил 2,282 млрд рублей. На втором месте по убыткам «Спартак», у красно-белых дефицит около 1 млрд рублей. Третий – московский ЦСКА, у него около 980 млн рублей в виде убытка.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». ЦСКА стал пятым в турнирной таблице, а «Спартак» — 10-м.
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