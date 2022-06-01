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Алдонин: Беркетов запомнился весёлым и жизнерадостным человеком. Всегда был душой компании

Алдонин: Беркетов запомнился весёлым и жизнерадостным человеком. Всегда был душой компании
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход из жизни бывшего игрока армейцев Александра Беркетова.

«К сожалению, слышал эту печальную новость. Могу только выразить слова поддержки и соболезнования близким и родным Александра. Беркетов запомнился открытым, весёлым и жизнерадостным человеком. Всегда был душой компании. Очень много всевозможных историй с ним связано… Очень футбольный человек.

Последний раз видел его летом в Волгограде, когда был действующий контракт с «Ротором». Для меня, конечно, это очень печальная и неожиданная новость», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Алдонин и Беркетов вместе выступали за московских армейцев.

В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркетов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».

По истечении карьеры игрока стал тренером. Работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и в других клубах.

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