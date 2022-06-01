Алдонин: Беркетов запомнился весёлым и жизнерадостным человеком. Всегда был душой компании

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход из жизни бывшего игрока армейцев Александра Беркетова.

«К сожалению, слышал эту печальную новость. Могу только выразить слова поддержки и соболезнования близким и родным Александра. Беркетов запомнился открытым, весёлым и жизнерадостным человеком. Всегда был душой компании. Очень много всевозможных историй с ним связано… Очень футбольный человек.



Последний раз видел его летом в Волгограде, когда был действующий контракт с «Ротором». Для меня, конечно, это очень печальная и неожиданная новость», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Алдонин и Беркетов вместе выступали за московских армейцев.

В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркетов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».



По истечении карьеры игрока стал тренером. Работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и в других клубах.