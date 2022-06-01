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Доход «Зенита» в 2021 году — 18 млрд рублей, но клуб зафиксировал убыток в размере 165 млн

Доход «Зенита» в 2021 году — 18 млрд рублей, но клуб зафиксировал убыток в размере 165 млн
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Санкт-петербургский «Зенит» зафиксировал финансовый убыток в 2021 году. Об этом сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов за 2021 год.

Отмечается, что доход сине-бело-голубых за данный промежуток времени составил почти 18 млрд рублей, однако «Зенит» потратил 14,4 млрд на операционные расходы, а также почти 3,5 млрд — на приобретение и регистрацию футболистов. Включая другие расходы, клуб ушёл в минус на 165 млн рублей до вычета налогов.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.

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