Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА

Сегодня, 1 июня, матчем Польша — Уэльс стартовал новый розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Встреча 1-го тура группового этапа прошла на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве (Польша). Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился полузащитник Уэльса Джонатан Уильямс, ему ассистировал Рабби Матондо. На 72-й минуте ответный мяч забил хавбек сборной Польши Якуб Каминьский, голевой пас отдал Тимотеуш Пухач. На 85-й минуте результативный удар нанёс польский нападающий Кароль Свидерски.
Матч Польша — Уэльс обслуживала словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Помогали ему ассистенты Грега Кордеж и Александар Касапович. Резервный рефери — Давид Смайц.
Сборные Польши и Уэльса представлены в группе 4 Лиги А. Соперниками команд по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Бельгии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.
- 1 июня 2022
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