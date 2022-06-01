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Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА

Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 1 июня, матчем Польша — Уэльс стартовал новый розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Встреча 1-го тура группового этапа прошла на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве (Польша). Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился полузащитник Уэльса Джонатан Уильямс, ему ассистировал Рабби Матондо. На 72-й минуте ответный мяч забил хавбек сборной Польши Якуб Каминьский, голевой пас отдал Тимотеуш Пухач. На 85-й минуте результативный удар нанёс польский нападающий Кароль Свидерски.

Матч Польша — Уэльс обслуживала словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Помогали ему ассистенты Грега Кордеж и Александар Касапович. Резервный рефери — Давид Смайц.

Сборные Польши и Уэльса представлены в группе 4 Лиги А. Соперниками команд по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Бельгии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 1-й тур
01 июня 2022, среда. 19:00 МСК
Польша
Окончен
2 : 1
Уэльс
0:1 Д. Уильямс – 52'   1:1 Каминьский – 72'   2:1 Свидерски – 85'
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