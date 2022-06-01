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Сборные Италии и Аргентины объявили стартовые составы на матч Финалиссимы

Сборные Италии и Аргентины объявили стартовые составы на матч Финалиссимы
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Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Италии на матч Финалиссимы. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Противостояние начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Аргентина.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Пессина, Жоржиньо, Барелла, Бернардески, Белотти, Распадори.

Аргентина: Мартинес, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Молина, Родригес, Де Пауль, Ди Мария, Месси, Дибала, Мартинес.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.

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