«Краснодар» потратил более 1 млрд рублей на развитие молодёжного футбола

Стали известны финансовые показатели «Краснодара» за 2021 год.



Как сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов, доходы «быков» в 2021 году остановились на отметке в 6,36 млрд рублей, расходы – 5,7 млрд. «Краснодар» потратил 1,17 млрд рублей на покупку футболистов, 1,044 млрд – на развитие молодёжного футбола, что является наибольшим показателем в лиге. Также 113 млн рублей ушло на агентские выплаты. В итоге «Краснодар» ушёл в минус почти на 514 млн рублей.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Краснодар» завершил сезон на четвёртой строчке. «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.

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