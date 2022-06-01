Франция U-17 стала чемпионом Европы

Сегодня, 1 июня, проходил матч в рамках финала чемпионата Европы среди игроков до 17 лет. В последней игре турнира встречались национальные команды Франции и Нидерландов, сильнее оказались французы — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1.

Счёт в матче во втором тайме открыли голландцы — на 48-й минуте отличился Яден Слори после передачи Силвано Воса. На 57-й минуте французы восстановили равенство на табло, а через три минуты вышли вперёд. Дублем отличился Саэль Кумбеди.

В полуфинале команда Франции встречалась с португальской национальной сборной, а сборная Нидерландов — с сербской командой. В обоих полуфиналах победитель выявился в серии пенальти. Французскую команду возглавляет Жозе Алькосер, нидерландскую — Миша Виссер.