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Франция U-17 стала чемпионом Европы

Франция U-17 стала чемпионом Европы
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Сегодня, 1 июня, проходил матч в рамках финала чемпионата Европы среди игроков до 17 лет. В последней игре турнира встречались национальные команды Франции и Нидерландов, сильнее оказались французы — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1.

Счёт в матче во втором тайме открыли голландцы — на 48-й минуте отличился Яден Слори после передачи Силвано Воса. На 57-й минуте французы восстановили равенство на табло, а через три минуты вышли вперёд. Дублем отличился Саэль Кумбеди.

В полуфинале команда Франции встречалась с португальской национальной сборной, а сборная Нидерландов — с сербской командой. В обоих полуфиналах победитель выявился в серии пенальти. Французскую команду возглавляет Жозе Алькосер, нидерландскую — Миша Виссер.

U17 ЧЕ-2022. Финал
01 июня 2022, среда. 19:00 МСК
Франция U17
Окончен
2 : 1
Нидерланды U17
0:1 Слори – 48'   1:1 Кумбеди – 57'   2:1 Кумбеди – 60'
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