Италия — Аргентина: Мартинес после передачи Месси вывел аргентинцев вперёд

Сегодня, 1 июня, проходит матч Финалиссимы. В нём встречаются национальные команды Италии и Аргентины. Матч проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Противостояние началось в 21:45 мск.
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.
Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.
- 1 июня 2022
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