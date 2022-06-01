Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкологическое заболевание. Об этом Собчак сообщила в своём телеграм-канале.
«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью Коммент.Шоу говорил, что «болеет». Так вот у него всё серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить всё могут в любой день и час), и всё, что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение», — написала Собчак.
Галицкий является основателем и владельцем «Краснодара». Краснодарскому клубу в феврале 2023 года исполнится 15 лет. Завершившийся сезон Российской Премьер-Лиги «Краснодар» закончил на четвёртой строчке в турнирной таблице.
- 1 июня 2022
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