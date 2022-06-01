Экс-президент «Локомотива» раскритиковал клуб за убыток в 2,3 млрд рублей за 2021 год

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал клуб за убыток в 2,3 млрд рублей за 2021 год.

«Я так и предполагал: они же затратили кучу денег впустую. Сумма в 2,3 млрд рублей в моё время была равна 90% бюджета клуба! Огромная сумма! Вернуть её практически невозможно. Понабрали немецких менеджеров с высокими зарплатами: им нужно было выделить жильё, машины и переводчиков. Всё вместе и сказалось на итоговой сумме!



«Локомотиву» повезло, что нас отлучили от Европы. Сейчас УЕФА не будет заниматься российскими клубами. За такие вещи получили бы хороший штраф! Поэтому они идут на сокращение «Казанки». Да и дальше будут сокращать общеобразовательные школы», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.