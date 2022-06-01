«Спартак» — лидер РПЛ по выплатам агентам в 2021 году. Красно-белые отдали 608 млн рублей
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Московский «Спартак» – лидер чемпионата России по сумме агентских выплат в 2021 году. Об этом сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов за 2021 год.
Отмечается, что красно-белые потратили на оплату агентских услуг 608,5 млн рублей. Вторым по данному показателю стало московское «Динамо» — 563,2 млн рублей, третий – «Локомотив» — 465,2 млн.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.
Новость по темеУбыток «Спартака» по итогам 2021 года составил 1 млрд рублей
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