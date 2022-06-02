Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси выиграл второй трофей в составе сборной Аргентины

Лионель Месси выиграл второй трофей в составе сборной Аргентины
Комментарии

Вчера, 1 июня, Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал победителем турнира Финалиссима. В финале аргентинцы обыграли национальную команду Италии (3:0).

Для Месси данный трофей стал вторым в составе сборной Аргентины. В 2021 году аргентинцы победили в Кубке Америки. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0). В 2014 году Месси с Аргентиной стал серебряным призёром чемпионата мира.

Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.

Новость по теме
Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022