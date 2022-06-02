Лионель Месси выиграл второй трофей в составе сборной Аргентины
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Вчера, 1 июня, Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал победителем турнира Финалиссима. В финале аргентинцы обыграли национальную команду Италии (3:0).
Для Месси данный трофей стал вторым в составе сборной Аргентины. В 2021 году аргентинцы победили в Кубке Америки. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0). В 2014 году Месси с Аргентиной стал серебряным призёром чемпионата мира.
Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.
Новость по темеАргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы
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