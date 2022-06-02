Защитник «Севильи» Диего Карлос подписал четырёхлетний контракт с «Астон Виллой»
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Бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос подписал контракт с английской «Астон Виллой», сообщается на официальном сайте «львов».
29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал четырёхлетний контракт с бирмингемским клубом.
Карлос стал игроком «Севильи» летом 2019 года, перейдя из «Нанта» за € 15 млн. Контракт игрока с андалусийским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего бразильского футболиста составляет € 45 млн.
В нынешнем сезоне Диего Карлос сыграл в 45 матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых забил три гола. Ранее игроком интересовался другой английский клуб – «Ньюкасл Юнайтед».
Новость по теме«Астон Вилла» подписала защитника «Севильи» Диего Карлоса
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