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Месси признан лучшим игроком Финалиссимы. Он отдал два голевых паса в игре с Италией

Месси признан лучшим игроком Финалиссимы. Он отдал два голевых паса в игре с Италией
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Сегодня, 1 июня, завершился матч Финалиссимы. В нём встретились национальные команды Италии и Аргентины. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Победителем стала сборная Аргентины — 3:0.

Нападающий южноамериканцев Лионель Месси был признан лучшим игроком матча. Он отдал две голевые передачи: на первый мяч аргентинцев — тогда отличился Лаутаро Мартинес — и на третий гол своей команды, который забил в добавленное ко второму тайму время Пауло Дибала. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария забил 2-й гол в этой встрече, голевой пас отдал Мартинес.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

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