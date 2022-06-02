Робертсон: украинцы сыграли лучше нас

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение в игре с Украиной в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира (1:3).

«Большое разочарование. Мы долго ждали этого матча, но не смогли показать свою игру. Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше. Мы знали, что они устанут, и пытались вернуться в игру, но эта была невероятно тяжёлая борьба. Самое печальное, что мы не смогли сыграть так, как хотели.

Мы подвели себя сегодня. Мы должны держаться вместе. Знаем, что нас ждёт неприятный разбор полётов. Сейчас мы можем лишь попросить прощения у болельщиков. Мы должны постараться и попытать счастья ещё раз», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.

В составе украинской команды голами отличились Андрей Ярмоленко, Артём Довбик и Роман Яремчук.