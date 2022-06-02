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Беспроигрышная серия сборной Украины насчитывает уже восемь матчей

Беспроигрышная серия сборной Украины насчитывает уже восемь матчей
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Сборная Украины под руководством 64-летнего наставника Александра Петракова продлила беспроигрышную серию до восьми матчей, обыграв в матче 1/2 финала стыкового турнира к ЧМ-2022 сборную Шотландии (3:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Последнее поражение Украины случилось ещё в 2021 году на чемпионате Европы по футболу, когда в матче четвертьфинала команда Андрея Шевченко разгромно проиграла Англии (0:4). Затем последовали три ничьих кряду – с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в отборочном цикле к ЧМ-2022 и в товарищеском матче с Чехией (1:1). Затем на выезде была обыграна Финляндия (2:1), после чего случилось ещё две ничьих – с Боснией (1:1) и Болгарией (1:1), а далее победа над Боснией (2:0) и, следовательно, над Шотландией (3:1).

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В следующем матче соперником Украины станет Уэльс – в этой игре команды оспорят путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча состоится в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 мск.

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