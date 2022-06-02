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Манчини прокомментировал поражение Италии от Аргентины

Манчини прокомментировал поражение Италии от Аргентины
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поражении от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.

«В первом тайме мы допустили две ошибки в ситуации с двумя голами, а потом они лучше владели мячом, они были лучше нас. Мы должны были попытаться забить гол, но мы создавали мало моментов. В первом тайме мы действовали достаточно хорошо и были в игре. Во втором мы сделали слишком мало, чтобы попытаться отыграться», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины взяла Кубок Америки.

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