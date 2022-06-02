Манчини прокомментировал поражение Италии от Аргентины

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поражении от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.



«В первом тайме мы допустили две ошибки в ситуации с двумя голами, а потом они лучше владели мячом, они были лучше нас. Мы должны были попытаться забить гол, но мы создавали мало моментов. В первом тайме мы действовали достаточно хорошо и были в игре. Во втором мы сделали слишком мало, чтобы попытаться отыграться», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.



Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины взяла Кубок Америки.