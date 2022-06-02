Миколенко: Украина должна была забивать 5 мячей Шотландии и завершать игру во втором тайме

23-летний крайний защитник сборной Украины Виталий Миколенко, выступающий в английской Премьер-лиге за «Эвертон», высказался о победе национальной команды над Шотландией (3:1) в матче 1/2 финала стыкового отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Было тяжело. Мы должны были забивать пять мячей и завершать игру в середине второго тайма. Но без нервов у нас никак. Завтра мы вылетаем в Кардифф и будем готовиться к Уэльсу», — приводит слова Миколенко Football.ua.

В прошедшем сезоне на клубном уровне Миколенко принял участие в 16 матчах за «Эвертон» во всех турнирах, в которых забил один мяч и получил одно предупреждение. Его переход из киевского «Динамо» зимой этого года обошёлся «ирискам» в € 23,5 млн.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

В следующем матче соперником Украины станет Уэльс – в этой игре команды оспорят путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча состоится в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 мск.