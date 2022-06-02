Линекер — о Месси: у миниатюрного гения две голевые передачи

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер восхитился игрой Лионеля Месси в матче с Италией в Финалиссиме.



«Аргентина, ведомая несравненным Лионелем Месси, завоевала ещё один трофей, победив Италию в Финалиссиме. У миниатюрного гения две голевые передачи», — написал Линекер в своём «твиттере».

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала. Передача на счету Месси.

Отметим, что капитан аргентинской сборной был признан лучшим игроком матча.