Ди Мария: для Аргентины всё изменилось после Кубка Америки. Словно сняли груз с плеч

34-летний вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о победе в Финалиссиме над сборной Италии (3:0).
«Я очень рад выиграть этот трофей. Хочу посвятить эту победу нашим семьям, которые всегда сопровождают нас, и всем нашим болельщикам, которые присутствовали сегодня – это было просто какое-то безумие.
Всё изменилось после победы в Кубке Америки. Мы словно сняли груз со своих плеч, и теперь мы наслаждаемся игрой, хорошо проводим время, нам стало намного легче. Мы взволнованы, но мы всегда должны твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Ди Марии пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира.
Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. 30 июня этого года истекает его контракт с парижским клубом, после чего Анхель становится свободным агентом.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
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