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Луис Энрике — о Бускетсе: его часто несправедливо критикуют

Луис Энрике — о Бускетсе: его часто несправедливо критикуют
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о полузащитнике команды Серхио Бускетсе.

«Он исключительный игрок. Его часто несправедливо критикуют, потому что когда твоё лицо видят в течение долгого времени, от тебя устают. Я хочу, чтобы он продолжал оставаться лидером команды, он может играть столько лет, сколько захочет. Это очень и очень важно. Я бы дал ему больше отдохнуть, но ради блага сборной я не могу себе этого позволить», — цитирует Энрике Marca.

В прошедшем сезоне Бускетс сыграл за «Барселону» 51 матч во всех турнирах, забив три гола, а также отдав одну результативную передачу.

Напомним, что каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка. Чемпионом стал мадридский «Реал» (86).

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