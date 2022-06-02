Бускетс высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.



«Если «Реал» выиграл Лигу чемпионов, это потому, что они дошли до финала. Если они выиграли финал, то это потому, что они это заслужили, они просто чемпионы. Их камбэки? Здоровая зависть, будь то «Реал» или любая другая команда. Нужно поздравить их и ничего больше. Я сосредоточен на своей команде и сборной», — цитирует Бускетса Marca.

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Напомним, что «Реал» в 14-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор.