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Стали известны претенденты на награду лучшему игроку сезона АПЛ по версии PFA

Стали известны претенденты на награду лучшему игроку сезона АПЛ по версии PFA
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Английская ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в социальной сети «Твиттер» опубликовала имена всех претендентов на награду лучшему игроку сезона завершившегося чемпионата Англии.

Так, среди претендентов оказались сразу три представителя «Ливерпуля» — это Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Садио Мане, также в числе соискателей на награду оказались бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и нападающие Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»).

Победитель награды станет известен в следующий четверг, 9 июня. Отметим, что последние два сезона в этой номинации побеждает Кевин де Брёйне, а до этого выигрывали Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

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