Камавинга: надеюсь, что Тчуамени станет игроком «Реала». Я уже обсудил с ним это

19-летний французский хавбек мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга отреагировал на слухи о возможном переходе в «Королевский клуб» своего 22-летнего соотечественника из «Монако» Орельена Тчуамени.

«Тчуамени весёлый парент, это точно. Я уже хорошо знаком с ним по выступлениям за национальную команду. Я надеюсь, что он станет игроком «Реала», я уже обсудил с ним эту тему. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», — приводит слова Камавинга Marca.

Камавинга забивает мощнейшим ударом.

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Напомним, в нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.