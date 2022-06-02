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Бонуччи высказался о поражении Италии от Аргентины в Финалиссиме

Бонуччи высказался о поражении Италии от Аргентины в Финалиссиме
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о поражении от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.

«Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Надеюсь, вся Италия поддержит эту команду в трудную минуту», — цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала. Месси оформил голевой пас.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

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