Бонуччи высказался о поражении Италии от Аргентины в Финалиссиме

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о поражении от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.



«Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Надеюсь, вся Италия поддержит эту команду в трудную минуту», — цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала. Месси оформил голевой пас.



Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.