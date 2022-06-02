Лионель Месси отреагировал на победу в Финалиссиме

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отреагировал на победу своей команды в Финалиссиме над сборной Италии (3:0).



«Удивительная атмосфера на «Уэмбли» и отличная игра для того, чтобы выиграть Финалисимму», – написал Месси в социальной сети.



Для Месси данный трофей стал вторым в составе сборной Аргентины. В 2021 году аргентинцы победили в Кубке Америки. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0). В 2014 году Месси с Аргентиной стал серебряным призёром чемпионата мира.



Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.